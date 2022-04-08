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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 9 Απριλίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΧΑΡΙΛ. ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ

ΕΤΩΝ   96
 
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο  9-4-2022  & ώρα 12  μεσ. από  τον Ιερό Ναό  Παντοκράτορος Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο  Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ.

Η  ΑΔΕΛΦΗ: ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΜΠΟΥΚΑΛΗ (εν Αμερική).


ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ –ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ, ΠΑΤΕΡΑ,

ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΑΣ. ΦΡΑΝΤΖΗ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:45 Μ.Μ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΕΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΑΓΚΑΝΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΥΣ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(ΕΤΩΝ 77)

Θανόντα, κηδεύουμε το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: ΣΩΤΗΡΙΑ

Τα παιδιά του: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Οι λοιποί συγγενείς.

* Τελεταί Αντ. Γεωργακόπουλος ή Μπούρας

1) Πόρτες Αχαΐας: Τηλ.: 26930 92162

2) Πατρών Πύργου 59: Τηλ.: 2610526888, Κιν.: 6974607640

3) Πανόπουλο Ηλείας Τηλ.: 26240 61930

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