Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 9 Απριλίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΧΑΡΙΛ. ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ
ΕΤΩΝ 96
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 9-4-2022 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ.
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΜΠΟΥΚΑΛΗ (εν Αμερική).
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ –ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ, ΠΑΤΕΡΑ,
ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΑΣ. ΦΡΑΝΤΖΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:45 Μ.Μ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΕΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΑΓΚΑΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΥΣ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
(ΕΤΩΝ 77)
Θανόντα, κηδεύουμε το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: ΣΩΤΗΡΙΑ
Τα παιδιά του: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Οι λοιποί συγγενείς.
* Τελεταί Αντ. Γεωργακόπουλος ή Μπούρας
1) Πόρτες Αχαΐας: Τηλ.: 26930 92162
2) Πατρών Πύργου 59: Τηλ.: 2610526888, Κιν.: 6974607640
3) Πανόπουλο Ηλείας Τηλ.: 26240 61930
----------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr