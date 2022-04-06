Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 7-4-2022 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΟΒΑΣ.
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΟΦΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ:
ΜΑΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΪΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΥΖΟΥΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΖΑΪΛΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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