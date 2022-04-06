Back to Top
#TAGS Νάσος Νασόπουλος Θάνατος τριών παιδιών στην Πάτρα Πόλεμος στην Ουκρανία Κορωνοϊός Αιγιάλεια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ   85

Θανούσα  κηδεύουμε την Πέμπτη  7-4-2022  & ώρα 5 μ.μ. από  τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΟΒΑΣ.

Η  ΑΔΕΛΦΗ: ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΗΣ:

ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΟΦΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ  ΤΗΣ:

ΜΑΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΪΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

----------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 12 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΥΖΟΥΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΖΑΪΛΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ                

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

-------------------------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γραφείο Τελετών Βανταράκης Κηδείες Σαμιώτης

Info