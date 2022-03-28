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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 29 και την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας  

ΧΡΗΣΤΟ  ΔΙΑΜ. ΜΠΑΡΑΚΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΟ

ΕΤΩΝ   82
 
Θανόντα  κηδεύουμε την Τρίτη  29-3-2022  & ώρα 4  μ.μ.   από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΟΛΓΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΔΙΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΑΚΟΥ.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΕΣ:

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΑΚΡΙΒΗ (χήρα) ΑΠΟΛ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ.

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ    

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

ΗΛΙΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/3/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ ΑΡΑΞΟΥ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΟΥΛΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/3/2022 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΑΤΑΓΓΕΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ           

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 98

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 90)

Θανούσα, κηδεύουμε Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών

Ο σύζυγος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα παιδιά της: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ

Οι αδελφοί της: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΕΛΙΓΓΟΥ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & ΒΟΡΕΊΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ- ΦΑΞ 2610- 316106 ΚΙΝ. 6972 119 124.

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