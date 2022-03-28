Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 29 και την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΔΙΑΜ. ΜΠΑΡΑΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΟ
ΕΤΩΝ 82
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 29-3-2022 & ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΟΛΓΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΔΙΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΑΚΟΥ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΑΚΡΙΒΗ (χήρα) ΑΠΟΛ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΗΛΙΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/3/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ ΑΡΑΞΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/3/2022 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΑΤΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 98
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 90)
Θανούσα, κηδεύουμε Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών
Ο σύζυγος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τα παιδιά της: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ
Οι αδελφοί της: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΕΛΙΓΓΟΥ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & ΒΟΡΕΊΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ- ΦΑΞ 2610- 316106 ΚΙΝ. 6972 119 124.
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