Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΙΜΙΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Η ΜΝΗΣΤΗ ΕΛΕΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ.
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ,
ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 /3/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
(ΣΕΡΜΠΕΣΗΣ)
{ΕΤΩΝ 83}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΚΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΛΕΚΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ.
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΘΟΥΑ
ΕΤΩΝ 87
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 26-3-2022 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΒΛΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΟΥΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΥΣΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΔΑΜ ΑΝΔΡ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 89
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 26-3-2022 & ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΠΕΤΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΟΛΥΜΠΙΑ & ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΔΑΜ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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