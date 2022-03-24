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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΙΜΙΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Η ΜΝΗΣΤΗ ΕΛΕΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ.

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ   

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ,

ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ

ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΥΣΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 /3/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

(ΣΕΡΜΠΕΣΗΣ)

{ΕΤΩΝ 83}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

ΚΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΛΕΚΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ.

Η ΕΓΓΟΝΗ:  ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας

ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΘΟΥΑ

ΕΤΩΝ  87

Θανούσα  κηδεύουμε το Σάββατο  26-3-2022  & ώρα 12  μεσ. από  τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΒΛΑΣΗΣ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΟΥΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΥΣΑ

Η  ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας 

ΑΔΑΜ  ΑΝΔΡ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ   89

Θανόντα  κηδεύουμε το Σάββατο 26-3-2022  & ώρα 4  μ.μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΠΕΤΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΟΛΥΜΠΙΑ & ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ.

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΔΑΜ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

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