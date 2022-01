Ξεκινά 27/1 το διαδικτυακό 34ο Πανόραμα Ευρωπαικού Κινηματογράφου

Διαδικτυακά όπως έχει γίνει γνωστό, θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 27/1 μέχρι την Τετάρτη 2/2/2022, το 34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, μία εξαιρετική σινεφίλ διοργάνωση, «ψυχή» της οποίας είναι ο κριτικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει, «με την ελπίδα σε μια σύντομη επιστροφή στην αίθουσα, σας περιμένουμε από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου να ανακαλύψουμε μαζί όχι μόνο τι καινούργιο έχει να μας προσφέρει ο πάντα πρωτοποριακός ευρωπαϊκός κινηματογράφος αλλά και πτυχές από την πάντα συναρπαστική ιστορία του».

Το ραντεβού με το σινεφίλ κοινό, δίνεται διαδικτυακά στην πλατφόρμα CINESQUARE,

με δωρεάν πρόσβαση σε συνολικά 34 ταινίες και αφιερώματα στον ελληνικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Αναλυτικές λεπτομέρειες θα βρείτε στο site του φεστιβάλ, panoramafest.org.

Αναλυτικά οι 13 ταινίες του Διαγωνιστικού τμήματος είναι οι εξής:

-As Far As I Can Walk (Strahinja Banovic)

Σερβία/Γαλλία/Λουξεμβούργο/Βουλγαρία/Λιθουανία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 92’

Σκηνοθεσία: Stefan Arsenijevic

-Californie

Ιταλία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 81’

Σκηνοθεσία: Alessandro Cassigoli & Casey Kauffman.

-I’m Not In Love

Ηνωμένο Βασίλειο – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 84’

Σκηνοθεσία: Col Spector.

-Inventory (Inventura)

Σλοβενία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 106’

Σκηνοθεσία: Darko Sinko

-Musa

Ελλάδα – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 107’

Σκηνοθεσία: Νίκος Νικολόπουλος

-My Mother’s Swedish Heart (Svedsko Srce Moje Majke)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 88'

Σκηνοθεσία: Adis Bakrač.

-Ma Nuit (My Night)

Γαλλία/Βέλγιο – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 87’

Σκηνοθεσία: Antoinette Boulat.

-Patchwork

Κύπρος/Ισραήλ/Σλοβενία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 88’

Σκηνοθεσία: Πέτρος Χαραλάμπους

-REM Ταχείες Κινήσεις Οφθαλμού

Ελλάδα – 2021 – έγχρωμη και ασπρόμαυρη

Διάρκεια: 77’

Σκηνοθεσία: Κάρολος Ζωναράς.

-Sisterhood

Βόρεια Μακεδονία/Κόσσοβο/Μαυροβούνιο – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 90’

Σκηνοθεσία: Dina Duma.

-The Inner Cage (Ariaferma)

Ιταλία/Ελβετία/Γαλλία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 117’

Σκηνοθεσία: Leonardo di Costanzo

-Troubled Minds

Λετονία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 108’

Σκηνοθεσία: Raitis Abele & Lauris Abele

-Η Βοή του Κόσμου

Ελλάδα – 2021 – έγχρωμη και ασπρόμαυρη

Διάρκεια: 84’

Σκηνοθεσία: Πέτρος Σεβαστίκογλου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «Οι μοιραίες γυναίκες του φιλμ νουάρ»

“Το ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, πιστό στην υπεράσπιση των κινηματογραφικών ειδών από τον πρώτο χρόνο της ύπαρξής του, έχει μια ακόμα έκπληξη στο φετινό πρόγραμμά του: επτά φιλμ νουάρ στα οποία οι γυναίκες κυριολεκτικά ‘πρωταγωνιστούν’. Άλλοτε ως θύτες, άλλοτε ως θύματα, άλλοτε ως θύτες και θύματα συγχρόνως, κι άλλοτε ως ανεξάρτητες και χειραφετημένες, οι μοιραίες γυναίκες των φιλμ νουάρ προσφέρουν ένα καλειδοσκόπιο με πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία, συμπληρωματικά και αντιφατικά, αμφισβητώντας κάποια γνωστά στερεότυπα.

Η επιλογή των ταινιών ξεφεύγει από τα γνωστά κλασικά φιλμ νουάρ που έχουμε δει πολλές φορές, και εστιάζει κυρίως σε ταινίες σπάνιες, ακόμα και για τους μυημένους. Επίσης, το αφιέρωμα δεν περιλαμβάνει μόνο ταινίες αμερικανικής παραγωγής (3) αλλά και 4 εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αγγλικής παραγωγής, ενώ 2 ταινίες δεν έχουν προβληθεί ποτέ στη χώρα μας”, αναφέρει ο σκηνοθέτης Δημήτρης Παναγιωτάτος που έχει την επιμέλεια του αφιερώματος.

Αναλυτικά οι 3 ταινίες αμερικανικής παραγωγής του αφιερώματος:

-Decoy (1946),

του Jack Bernhard, με τους Jean Gillie, Edward Norris,

Robert Armstrong, Herbert Rudley, Sheldon Leonard

(*δεν έχει προβληθεί στην Ελλάδα).

-Αμαρτωλές γυναίκες (The strange love of Martha Ivers, 1946),

του Lewis Milestone, με τους Barbara Stanwyck, Van Heflin,

Lizabeth Scott, Kirk Douglas

-Πύρινος εφιάλτης (Sudden fear, 1952),

του David Miller, με τους Joan Crawford, Jack Palance,

Gloria Grahame, Bruce Bennett, Virginia Huston.

Αναλυτικά οι 4 ταινίες αγγλικής παραγωγής του αφιερώματος:

-Το κυνήγι της μαύρης σκιάς (Chase a crooked shadow, 1958),

του Michael Anderson, με τους Richard Todd, Anne Baxter,

Herbert Lom, Alexander Knox, Faith Brook.

-Ο σατανάς κατοικεί απέναντι (Tread softly stranger, 1958),

του Gordon Parry, με τους Diana Dors, George Baker,

Terence Morgan, Patrick Allen, Jane Griffiths.

-Faces in the dark (1960),

του David Eady, με τους John Gregson, Mai Zetterling, John Ireland,

Michael Denison, Tony Wright

(*δεν έχει προβληθεί στην Ελλάδα)

-Ο δολοφόνος χτυπούσε το κουδούνι (Walk a tightrope, 1963),

του Frank Nesbitt, με τους Dan Duryea, Patricia Owens,

Terence Cooper, Richard Leech, Neil McCallum.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Σταύρος Τσιώλης: η πορεία ενός μοναχικού δημιουργού

“Αρχικά βοηθός σκηνοθέτης, και στη συνέχεια σκηνοθέτης ο ίδιος, για 13 χρόνια στη Φίνος Φιλμ, ο αντικομφορμιστής, μοναχικός σκηνοθέτης Σταύρος Τσιώλης (1937-2019) αποσύρθηκε για μια δεκαπενταετία από τον κινηματογράφο πριν επιστρέψει ξανά, για να ξεκινήσει τη δική του, καθαρά προσωπική πορεία, σ’ έναν κινηματογράφο μακριά από τις αποπνικτικές, συχνά απαράδεκτες απαιτήσεις των παραγωγών, και να μας προσφέρει μια σειρά ταινίες, από το «Μια τόσο μακρινή απουσία» (1985) μέχρι το «Γυναίκες που περάσατε από δω» (2017), ταινίες, δοσμένες με ειλικρίνεια και πάθος, πάνω σ’ έναν κόσμο κι έναν τρόπο ζωής που ο ίδιος έβλεπε μέσα από την κάμερα, με μια καθαρά δική του, αθώα ματιά.

Ταινίες ενός ιδιαίτερα αγαπητού φίλου, δοσμένες με την “ευγενικότητα” και το λεπτό χιούμορ που τον χαρακτήριζαν, με δικά του σενάρια, με αυτοσχέδιους διαλόγους και ηθοποιούς συχνά ερασιτέχνες, με μια γραφή λιτή, άμεση, από την οποία δεν έλειπαν η φαντασία και η ποίηση.” - Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

Αναλυτικά οι 6 ταινίες του αφιερώματος:

-Μια Τόσο Μακρινή Απουσία

1985 – ‘Εγχρωμη – Διάρκεια: 84’

Παίζουν: Πέμυ Ζούνη, Δήμητρα Χατούπη, Μηνάς Χατζησάββας,

Ζαχαρίας Ρόχας, Κωνσταντίνος Τζούμας, Μπέττυ Βαλάση.

-Σχετικά με τον Βασίλη

1986 – ‘Εγχρωμη – Διάρκεια: 80’

Παίζουν: Τάσος Δενέγρης, Κατερίνα Τσιώλη, Κωνσταντίνος Τζούμας,

Λουκία Πιστιόλα, Εύα Βλαχάκου, Χρήστος Βακαλόπουλος.

-Ακατανίκητοι Εραστές

1988 – ‘Εγχρωμη – Διάρκεια: 80’

Παίζουν: Τάσος Μηλιώτης, Όλια Λαζαρίδου, Κωνσταντίνος Τζούμας,

Μαρία Πανούτσου, Δήμητρα Βουλγαρίδη

*Η ταινία κέρδισε 3 βραβεία (Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη, Καλύτερης Φωτογραφίας) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

-Έρωτας Στη Χουρμαδιά

1990 – ‘Εγχρωμη – Διάρκεια: 84’

Παίζουν: Αργύρης Μπακιρτζής, Λάζαρος Ανδρέου, Δώρα Μασκλαβάνου, Βίνα Ασίκη, Χρήστος Βακαλόπουλος, Βίκυ Ψαλτίδου.

*Η ταινία κέρδισε 2 βραβεία (Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το 1990.

-Παρακαλώ, Γυναίκες Μην Κλαίτε

1992 – ‘Εγχρωμη – Διάρκεια: 89’

Παίζουν: Αργύρης Μπακιρτζής, Μάκης Μπέκος, Δημήτρης Βλάχος,

Δώρα Μασκλαβάνου, Νικόλαος Κέκκος, Έμιλυ Παπαχρήστου

*Η ταινία κέρδισε 2 βραβεία (Καλύτερου Σκηνοθέτη, Καλύτερου Σεναρίου)

στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το 1992.

-Ας Περιμένουν Οι Γυναίκες

1998 – ‘Εγχρωμη – Διάρκεια: 87’

Παίζουν: Γιάννης Ζουγανέλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς, Αγγελική Ηλιάδη, Έμιλυ Παπαχρήστου, Κατερίνα Λούρη, Εύη Καλατζή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Αναλυτικά οι 5 ταινίες:

-120 Ντεσιμπέλ, του Βασίλη Βαφέα

Ελλάδα – 1987 – ‘Εγχρωμη - Διάρκεια: 90’

Παίζουν: Χάρης Σώζος, Κώστας Βουτσάς, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Καριοφυλιά Καραμπέτη, Άλκης Παναγιωτίδης, Αθηνόδωρος Προύσαλης

-Dune, του David Lynch

ΗΠΑ/Μεξικό – 1984 – ‘Εγχρωμη - Διάρκεια: 137’

Παίζουν: Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Brad Dourif, Jack Nance,

Patrick Stewart, Sting, Dean Stockwell, Max Von Sydow, Francesca Annis

-Fedora, του Billy Wilder

Γαλλία/Δυτική Γερμανία – 1978 – ‘Εγχρωμη - Διάρκεια: 116’

Παίζουν: William Holden, Marthe Keller, Hildegard Knef, José Ferrer,

Mario Adorf, Henry Fonda

-Σημάδια Ζωής (Signs of Life / Lebenszeichen),

του Werner Herzog

Δυτική Γερμανία – 1968 – Ασπρόμαυρη - Διάρκεια: 90’

Παίζουν: Peter Brogle, Wolfgang Reichmann

-Κανείς Δεν Χάνει Σ' Όλα, του Διονύση Γρηγοράτου,

Ελλάδα – 2000 – ‘Εγχρωμη - Διάρκεια: 123’

Παίζουν: Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Μαρία Πρωτόπαππα, Αργύρης Ξάφης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

Κάθε μέρα στις 10.00 π.μ. θα διατίθενται προς προβολή 4-5 νέες ταινίες, που θα παραμένουν διαθέσιμες για περιορισμένο αριθμό θεάσεων μέχρι την κάλυψή τους, έως και τη λήξη του Φεστιβάλ, στις 2/2.

Πέμπτη 27/1/22

TROUBLED MINDS

SISTERHOOD

FEDORA

FACES IN THE DARK

ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΙΝΗ ΑΠΟΥΣΙΑ

Παρασκευή 28/1/22

CALIFORNIE

Η ΒΟΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

PATCHWORK

CHASE A CROOKED SHADOW

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ

Σάββατο 29/1/22

AS FAR AS I CAN WALK

I’M NOT IN LOVE

SIGNS OF LIFE

WALK A TIGHTROPE

ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ

Κυριακή 30/1/22

MY MOTHER’S SWEDISH HEART

R.E.M. ΤΑΧΕΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗ ΧΟΥΡΜΑΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Δευτέρα 31/1/22

MA NUIT

MUSA

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ Σ’ ΟΛΑ

DUNE

ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΗΝ ΚΛΑΙΤΕ

Τρίτη 1/2/22

INVENTORY (INVENTORA)

SUDDEN FEAR

TREAD SOFTLY STRANGER

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Τετάρτη 2/2/22

ARIAFERMA

THE STRANGE LOVE OF MARTHA IVERS

DECOY

120 ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ.

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ 34ΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Οι ταινίες του Διαγωνιστικού Τμήματος διαγωνίζονται για τα ακόλουθα βραβεία:

--- Βραβείο Ελληνικής Ταινίας

*Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου - Δίνεται χρηματικό βραβείο 1.500 ευρώ.

Μέλη Επιτροπής

Τώνης Λυκουρέσης (σκηνοθέτης)

Βασίλης Μαζωμένος (σκηνοθέτης)

Μαρία Ζορμπά (ηθοποιός).

--- Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Fipresci)

Μέλη Επιτροπής

Gena Teodosievska - Βόρεια Μακεδονία

- "Vitraz" (τηλεοπτικό περιοδικό)

- "FILM+" (μηνιαίο κινηματογραφικό περιοδικό)

Neil Smith - Ηνωμένο Βασίλειο

- "Total Film" (μηνιαίο)

- "BBC News website" (πολιτιστικός συντάκτης),

- "Metro.co.uk" (ιστοσελίδα εφημερίδας),

- "Picturehouse Recommends" (κινηματογραφική in-house έκδοση)

Ιφιγένεια Καλαντζή

- Δρόμος της Αριστεράς (εβδομαδιαία εφημερίδα).

--- Βραβείο Κοινού

Επιτροπή Αναγνωστών Περιοδικού Αθηνόραμα

(τα μέλη θα ανακοινωθούν προσεχώς, στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης).

