Η Carrie έχει μια άλλη αγαπημένη τσάντα στο «And just like that»

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μπορεί να ενσαρκώνει την Carrie ως πενηντάρα χήρα στα νέα επεισόδια «And just like that» που συνεχίζουν το θρυλικό «Sex & the City», αλλά η αγάπη για τη μόδα «χρόνια δεν κοιτά»! Μάλιστα την βλέπουμε να αντικαθιστά την αγαπημένη της Fendi «it» bag, την λεγόμενη baguette, με μια διάσημη τσάντα άλλου οίκου. Μιλάμε για την πολυφωτογραφημένη Balenciaga Hourglass με τον ιδιαίτερο πάτο σε logo ύφασμα. Οι ρίζες της τσάντας Hourglass του οίκου Balenciaga ξεκινούν με τον ιδρυτή Cristóbal Balenciaga και τα Basque γιλέκα του από τα ‘50s. Το logo βρίσκεται στο DNA του fashion house, και ο νυν καλλιτεχνικός διευθυντής Demna Gvasalia συνεχίζει να το επαναπροσδιορίζει. Μάλιστα το λάνσαρε και με μια ανατρεπτική συνεργασία με τον οίκο Gucci, γεγονός που δεν ξέφυγε από το έμπειρο μάτι της Σάρα Τζέσικα. Hδη την ανανεωμένη εκδοχή της τσάντας κράτησαν και οι Χάλει Μπίμπερ, Τρέισι Ελις Ρος και Κιμ Καρντάσιαν