Δείτε τις 10 καλύτερες ταινίες του 2021 σύμφωνα με το Αμερικανικό Κινηματογραφικό Ινστιτούτο

To American Film Institure (AFI) – Αμερικανικό Κινηματογραφικό Ινστιτούτο όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έδωσε στην δημοσιότητα τις δικές του 10 καλύτερες ταινίες και σειρές της χρονιάς που φεύγει, εν προκειμένω του 2021. Στην λίστα των ταινιών βλέπουμε πως αρκετά φιλμ που ακούγονται πως βρίσκονται μπροστά στην Οσκαρική κούρσα έχουν μείνει εκτός, όπως το “The Lost Daughter” της Μάγκι Τζίλενχαλ ή το «C’ Mon C’ Mon» με τον Χοακίν Φίνιξ που ξεκίνησε να προβάλλεται στην Αθήνα από την Πέμπτη 9/12, και άλλες ενώ όσον αφορά στην τηλεόραση το HBO/HBO Max κατάφερε να έχει 4 σειρές του μέσα στην λίστα με το Apple TV+ και Netflix να ισοβαθμούν με δύο.

Όπως αναφέρει το flix.gr, ο Πρόεδρος και CEO του AFI, Μπομπ Γκαζάλ δήλωσε πως «το AFI έχει την τιμή βραβεύσει τις καλύτερες ιστορίες του 2021 σε όσους συνεργάστηκαν για να τις μεταφέρουν στη μεγάλη και στη μικρή οθόνη. Από σκοτεινές και επικίνδυνες μέχρι σε σπαρακτικές έως ξεκαρδιστικές, αυτές είναι οι ιστορίες που μας έχουν ενώσει σε αβέβαιους καιρούς και συνεχίζουν να οδηγούν τον πολιτισμό μπροστά».

Οι Καλύτερες Ταινίες της Χρονιάς του AFI είναι οι εξής:

CODA (είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Σάντανς)

Don’t Look Up – Μην Κοιτάτε Πάνω του Άνταμ ΜακΚέι που παίζεται από την Πέμπτη 9/12 και στην Πάτρα

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

The Power of the Dog της Τζέιν Κάμπιο που είδαμε και στην Πάτρα

Tick, Tick… Boom!

The Tragedy of Macbeth

West Side Story του Στίβεν Σπίλμπεργκ που επίσης μόλις ξεκίνησε να παίζεται και στην Πάτρα.

Οι Καλύτερες Τηλεοπτικές Σειρές του AFI

Hacks

Maid

Mare of Easttown

Reservation Dogs

Schmigadoon!

Ted Lasso

The Underground Railroad

WandaVision

The White Lotus.

Ειδικά Βραβεία

Squid Game

Summer of Soul

Belfast.