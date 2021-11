Ζεντάγια, Ανια στο βάθρο αλλά best dressed η Τσανγκ του Squid Game και η Γουίντουρ

To νεώτερο «fashion icon» ανακηρύχθηκε η 25χρονη Ζεντάγια στα αμερικάνικα βραβεία μόδας ενώ τον τίτλο του «προσώπου της χρονιάς» κατέκτησε η Ανια Τέιλορ Τζόι. Στη γυναικεία ένδυση επί αμερικάνικου εδάφος πρώτευσε ο Christopher John Rogers ενώ στα ανδρικά ρούχα η Emily Adams Bode (Bode). Στον τομέα των αξεσουάρ νίκησε ο Telfar Clemens (Telfar). Το πολυπόθητο βραβείο International Women's Designer of the Year πήρε ο αιρετικός Demna Gvasalia του οίκου Balenciaga.