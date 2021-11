Το ιστορικό, βιογραφικό δράμα "Ο Τσαρλατάνος" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας συνεχίζει με απόλυτη ασφάλεια τις προβολές της και αυτή τη Δευτέρα 15/11/2021 θα προβάλλει στα Odeon Veso Mare την ταινία "Ο Τσαρλατάνος" που συνοδεύεται από πολλά βραβεία και είναι ένα Ιστορικό Δράμα/Βιογραφία, βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Τσέχου θεραπευτή Jan Mikolášek που αφιέρωσε τη ζωή του στη θεραπεία ασθενειών με τη χρήση φαρμακευτικών φυτών.

Ο κεντρικός ήρωας του φιλμ κερδίζει φήμη και περιουσία κουράροντας διασημότητες κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της ναζιστικής περιόδου ενώ η μεγάλη επιτυχία του έκρυβε ένα μυστικό.

Ο ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΣ - CHARLATAN

• Σκηνοθεσία: Ανιέσκα Χόλαντ

• Σενάριο: Μάρεκ Επστάιν, Μάρτιν Σουλτς, Γιάροσλαβ Σεντλάτσεκ.

• Ηθοποιοί: Ιβάν Τρόγιαν, Γιόζεφ Τρόγιαν, Γιουράι Λο, Γιαροσλάβα Ποκόμα.

• Φωτογραφία: Μάρτιν Στράμπα

• Μοντάζ: Πάβελ Χντρίκα

• Μουσική: Άντονι Λαζάρκιεβιτς

• Χώρα: Τσεχία (Έγχρωμη)

• Διάρκεια: 118 λεπτά.

• Πρώτη προβολή: 7.00 μμ.

• Δεύτερη προβολή: 9.30 μμ.

Διακρίσεις: 6 Βραβεία και 22 Υποψηφιότητες

Υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας

Berlin International Film Festival 2020, ΥποψήφιογιαΚαλύτερηταινία

Czech Lions 2021: 5 Βραβεία, στην Ταινία, Σκηνοθεσία, Ηθοποιό, Φωτογραφία, Ήχο .

Polish Film Awards 2021 Βραβείο Eagle στα Κοστούμια.

Λίγες αληθινές ιστορίες ξεπερνούν τη λεπτή γραμμή που χωρίζει το καλό και το κακό, όσο αυτή του Jan Mikolášek, ενός Τσέχου βοτανοθεραπευτή του 20ού αιώνα, η μεγάλη επιτυχία του οποίου έκρυβε ένα ζοφερό μυστικό. Ο Mikolášek κερδίζει φήμη και περιουσία κουράροντας διασημότητες κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, της Ναζιστικής και Κομμουνιστικής εποχής, με την εκπληκτική ικανότητά του να κάνει διαγνώσεις με έναν ακριβέστατο μα παράξενο τρόπο.

Αλλά το πάθος του να θεραπεύει προέρχεται από την ίδια πηγή της ανάγκης του για πόθο, σκληρότητα, σαδισμό και ανικανότητα για αγάπη, που μόνον ένας άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει – κι αυτός είναι ο βοηθός του, ο František. Όταν τα μυστικά του κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν και να τον αναιρέσουν, ο Jan τίθεται σε οριακή δοκιμασία με τα διλήμματά του από την μια και τη μοναδική αγάπη της ζωής του από την άλλη. Ένα προσωπικό παραμύθι γεμάτο ανατροπές, όπως και η εποχή στην οποία εκτυλίσσεται, και μια αντανάκλαση για το τίμημα που καλείται να πληρώσει εκείνος που τυφλά ακολουθεί το κάλεσμά της ζωής του.

Ο κινητήριος μοχλός του ήρωα ήταν όχι η έγνοια για τους άλλους αλλά η επιβίωση και η καταπολέμηση της αδυναμίας, την οποία αδυνατούσε να επιτρέψει στον εαυτό του.

Καλογυρισμένο βιογραφικό φιλμ, η αποκάλυψη της συναρπαστικής ιστορίας του Μικολάσεκ προτρέπει σε περισσότερη μελέτη, ενώ ο Ιβάν Τρόγιαν στον πρωταγωνιστικό ρόλο (με τον πραγματικό γιο του να τον υποδύεται σε νεαρή ηλικία) έχει ένα σημαντικό εκτόπισμα και ο Τσέχος Γιούραζ Λοζ στο ρόλο του έμπιστου βοηθού with benefits λάμπει από ομορφιά στην οθόνη.

Σημείωμα της σκηνοθέτιδας Αgnieszka Holland

«Η ταινία Charlatan αφηγείται την ιστορία της ανόδου και της πτώσης του Mikolášek. Της ηθικής του πτώσης και της ατέρμονης μάχης με το σκοτάδι μέσα του. Είναι η ιστορία του μυστηρίου ενός ανθρώπου, του μυστηρίου του ιδιαίτερου χαρίσματός του και του τιμήματος που ήταν έτοιμος να πληρώσει γι' αυτό. Η ιστορία του παραδόξου μεταξύ δύναμης και αδυναμίας, μεταξύ αγάπης και μίσους. Προσπάθησα να δείξω μια ανθρώπινη ψυχή χωρίς να μπω σε ψυχολογικές αναλύσεις. Τα πρόσωπα των ηθοποιών, η ένταση μεταξύ των χαρακτήρων, οι συνεχείς προσπάθειές τους να κάμψουν ο ένας τον άλλο, είναι αυτά που δίνουν ώθηση στην ιστορία. Το παρασκήνιο και η μεγάλη Ιστορία του 20ού αιώνα αντικατοπτρίζεται στη μοίρα τους».

Agnieszka Holland - Ανιέσκα Χόλαντ



Agnieszka Holland - Ανιέσκα Χόλαντ

Σκηνοθέτις και σεναριογράφος, γεννήθηκε το 1948 στη Βαρσοβία, σπούδασε σκηνοθεσία στην Τσεχοσλοβακία και εργάστηκε με πολωνούς σκηνοθέτες του μεγέθους του Κριστόφ Ζανούσι και του Αντρέι Βάιντα.

Περισσότερα για την ταινία και στο site της Λέσχης www.cinelesxipatras.gr