Gucci Love Parade: O Alessandro Michele και τα είδωλά του «έκλεισαν» τη Hollywood Boulevard

Πώς είναι το πιο εξωφρενικό made in Italy να κλείνει την πιο ένδοξη λεωφόρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας; Σαφώς πρόκειται για επίδειξη ισχύος πάνω στο walk of fame! Στο Love Parade του οίκου Gucci στο Λος Αντζελες και συγκεκριμένα στο εμβληματικό TLC Chinese Theatre της Hollywood Boulevard συγκεντρώθηκαν όλα τα ινδάλματα του δημοφιλούς ιταλικού label σε μεγάλα κέφια. Μάιλι Σάιρους, Μπίλι Αιλις. Ντακότα Τζόνσον, Ολίβια Γουάιλντ, Lizzo, Σερένα Γουίλιαμς, Σάλμα Χάγιεκ έσπευσαν στο πλευρό του creative director Alessandro Michele με απίθανα looks γεμάτα φτερά, στρας, δαντέλες, logos. Hταν εκεί ακόμα και η βετεράνος της οθόνης Νταιάν Κίτον με παλτό γεμάτο σήματα αλλά και η Γκουίνεθ Πάλτροου που φόρεσε το αξέχαστο βελούδινο κοστούμι Gucci by Tom Ford, 25 χρόνια μετά.