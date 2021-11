Στις 25/11 στη χώρα μας η νέα παιδική ταινία της Ντίσνει, "Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός"

Ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, η νέα ταινία ψηφιακού ανιμέισον της Ντίσνει, με τίτλο «Encanto - Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός».

Το φιλμ σε σκηνοθεσία των Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith έχει προγραμματιστεί να βγει στις 24 Νοεμβρίου 2021 στις Αμερικάνικες αίθουσες για να προλάβει και το γιορτινό κλίμα της Ημέρας των Ευχαριστιών – Thanksgiving Day ενώ στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει στις 25 Νοεμβρίου σε διανομή της Feelgood και θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Μια ευτυχισμένη, ασυνήθιστη οικογένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ ζει, κρυμμένη στα βουνά της Κολομβίας, σε ένα μαγικό σπίτι, σε μια πόλη γεμάτη ζωή, σε ένα φανταστικό μέρος που λέγεται Ενκάντο. Η μαγεία αυτή του Ενκάντο έχει ως αποτέλεσμα, όλα τα παιδιά στην οικογένεια να είναι ευλογημένα καθένα και με ένα μοναδικό μαγικό δώρο.

Όλα εκτός από ένα, την Μίραμπελ. Μια μέρα, όμως, η Μίραμπελ ανακαλύπτει πως η μαγεία της οικογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο και αποφασίζει πως εκείνη, η μόνη Μάντριγκαλ που δεν έχει κάποιο μαγικό χάρισμα, μπορεί να είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας.

Στην αγγλόφωνη κόπια δανείζουν τις φωνές τους οι Λιν Μανουέλ Μιράντα, Στεφανί Μπεατρίζ (Μιραμπέλ Μαντριγκάλ), Νταϊάν Γκερέρο, Βίλμερ Βαλντεράμα, John Leguizamo, María Cecilia Botero, κ.α.

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Έλενα Δελακούρα, Κωνσταντίνα Κορδούλη, Νίνα Μαζάνη, Θάνος Λέκκας, Μαρία Κοσμάτου, Αποστόλης Ψυχράμης, Βίνα Παπαδοπούλου, Ερασμία Μαρκίδη και ο Κωνσταντίνος Ρεπάνης.

Να προσθέσουμε πως τα τραγούδια της ταινίας έχει γράψει ο 41χρονος Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής, θεατρικός συγγραφέας και στιχουργός Lin-Manuel Miranda, ο οποίος έχει ανεβάσει και πρωταγωνιστήσει στο Broadway, στα μιούζικαλ "In the Heights" που έγινε και ταινία φέτος και «Hamilton». Έχει τιμηθεί με βραβείο Pulitzer, 2 Laurence Olivier Awards, 3 βραβεία Tony αλλά και 3 Grammy Awards και 2 Emmy.

Mε ρίζες καταγωγής από το Πουέρτο Ρίκο, ο ταλαντούχος Miranda είχε γράψει τη μουσική και τα τραγούδια της ταινίας ψηφιακού animation Disney, “Moana” το 2016 που του χάρισε υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού με το κομμάτι "How Far I'll Go" ενώ επίσης συμπρωταγωνίστησε κάνοντας το ρόλο του Jack πλάι στην Έμιλι Μπλαντ στο ριμέικ της Μέρι Πόπινς, «Mary Poppins Returns» το 2018 και για την ερμηνεία του ήταν υποψήφιος για τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία/μιούζικαλ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ