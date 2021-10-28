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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ
ΕΤΩΝ 101

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΓΥΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΟΝΙΚ ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚ ΝΤΕΜΠΕΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΙΑ, ΜΑΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΖΩΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΘΑΝΟΣ, ΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΑΘΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΒΕΣΚΟΥΚΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΓΛΑΒΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 54

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕ ΙΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΑΒΑ-ΚΑΡΒΟΥΝΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΟΥΜΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΛΑΒΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΕΚΟΣ ΔΡΙΒΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗ
ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΟ ΓΕΩΡΓ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ
ΕΤΩΝ 60

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΤΑΥΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΝΟΚΟΛΑΟΣ ΑΤΑΛΕΙΑΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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