Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚ. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ - ΕΤΩΝ 69
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 8-10-2021 & ώρα 4.30 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Σελλών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΝΙΚΑ.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΚΛΕΟΝΙΚΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΓΚΟΥΣΚΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ (Πρεσβυτέρα) (χήρα) Ιερέως ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΒΕΤΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΤΙΜ. ΖΗΣΗ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 M.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΖΗΣΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΖΗΣΗ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΗΣΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΗΣΗ,
ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΖΗΣΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΖΗΣΙΜΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΗΣΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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