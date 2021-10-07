Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός 200 Χρόνια Από Την Ελληνική Επανάσταση Νάσος Νασόπουλος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚ. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ - ΕΤΩΝ   69

Θανούσα  κηδεύουμε  την Παρασκευή  8-10-2021 & ώρα  4.30 μ. μ.  από τον  Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Σελλών.   

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΝΙΚΑ.

Η  ΜΗΤΕΡΑ  ΤΗΣ:

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΚΛΕΟΝΙΚΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΓΚΟΥΣΚΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ (Πρεσβυτέρα) (χήρα) Ιερέως ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΒΕΤΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Η  ΕΓΓΟΝΗ : ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. 

-----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΤΙΜ. ΖΗΣΗ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 M.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΖΗΣΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΖΗΣΗ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΗΣΗΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΗΣΗ,

ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΖΗΣΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΖΗΣΙΜΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΗΣΗ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Πένθη Σαμιώτης

Info