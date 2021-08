Παράσταση σύγχρονου χορού στην Παραλία Αιγίου την Παρασκευή 13 Αυγούστου

Με αφορμή τη χορογραφική έρευνα της Αγγελικής Πετράκη στην περιοχή του Αιγίου τον χειμώνα 2020-2021 αλλά και εφαλτήριο την ανάγκη για αποκέντρωση της τέχνης, δημιουργήθηκε η performance σύγχρονου χορού, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη καλλιτεχνικών έργων που προάγουν τον πολιτισμό εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, ενθαρρύνουν την κινητικότητα (mobility) των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών του πολιτισμού στην επαρχία και τέλος καλλιεργούν την κοινωνική καλλιτεχνική αντίληψη.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Η παρακάτω performance αποτελεί μια κοινωνική χορογραφία! Περπατώντας στην Αθήνα αντιλαμβάνεσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα ένα από τα περίεργα συναισθήματα που πιάνεις είναι ότι ναι μεν είναι διαφορετικά όμορφη και πολύχρωμη όμως είναι πολυφορεμένη! Έχεις σκεφτεί πως είναι να χορεύεις out of the city? Out of the box? Έχεις σκεφτεί πόσο δυνητικά πολύχρωμη είναι η επαρχία και πόσο της λείπει μία παλέτα με χρώματα χορού για να αρχίσει να ομορφαίνει και αυτή? Η τέχνη βρίσκεται παντού και κυρίως στην επαρχία, στα εγκαταλελειμμένα θέατρα και εκεί που δε περιμένεις να ανθίσει εκεί φυτρώνει. Η αποκεντρωμένη τέχνη λοιπόν είναι εδώ είναι παρούσα είναι ζωντανή και παίρνει μορφή στην επαρχία και συγκεκριμένα στο Αίγιο.

Τέσσερις καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους. Δυο επαγγελματίες χορεύτριες , ένας μουσικός/σύνθετης πιάνου και μία τραγουδίστρια που παίζει κρητική παραδοσιακή λύρα ενώνουν το πάθος και τις γνώσεις τους για να δημιουργήσουν μία παράσταση σύγχρονου χορού! Η κρητική λύρα έρχεται να συνδυαστεί με το πιάνο δημιουργώντας συνθέσεις παραδοσιακής μουσικής χορεύοντας σύγχρονο χορό. Χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τον σύγχρονο χορό οι χορεύτριες δημιουργούν δυο διαφορετικές συνθήκες δραματουργίας ενώνοντας την minimal techno μουσική με τη παραδοσιακή μουσική. Ένα κράμα μουσικής και χορού δημιουργούν μια νέα ατμόσφαιρα ζωντανά πάνω στη σκηνή.

Συντελεστές παραστάσεις :

Χορογραφία /σύνθεση /δραματουργία: Αγγελική Πετράκη

Βοηθός χορογράφου: Μαριάννα Καραβίδα

Μουσική/Σύνθεση: Κωνσταντίνος Καραμπίνος

Τραγούδι: Έλενα Μιχαλοπούλου

Χορεύουν: Αγγελική Πετράκη, Μαριάννα Καραβίδα

Παρασκευή 13 Αυγούστου στις 21:00 – Είσοδος Ελεύθερη

Με την υποστήριξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας.