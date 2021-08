Μπλέικ Λάβλι: Glam & happy wife σε κινηματογραφική πρεμιέρα τη Νέα Υόρκη

Γνήσια εκπρόσωπος της καλιφορνέζικης ομορφιάς- άλλωστε μεγάλωσε στο Λος Αντζελες -επανέφερε στο προσκήνιο το glam που στέρησε η πανδημία από την κινηματογραφική επικαιρότητα. Συγκεκριμένα φόρεσε μια ροζέ μακριά τουαλέτα με cut- off ανοίγματα, ολοκέντητη και εκτυφλωτική. Με γυμνή τη μέση και την πλάτη της η Μπλέικ έδειχνε όπως πάντα πανύψηλη και γεμάτη υγεία. Το φόρεμα ήταν δημιουργία Prabal Gurung και το συνδύασε με διαμαντένια κοσμήματα Lorraine Schwartz, παπούτσια Louboutin και πολύ διακριτικό μακιγιάζ. Θυμίζουμε πως έγινε star χάρη στο σήριαλ Gossip Girl αλλά έχει παίξει σε αρκετές καλές ταινίες (The Town, New York I Love you, The Age of Adeleine, The Shallows κ.α.)