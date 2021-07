Ηλεκτρονικές αγορές - Σταδιακά επανέρχονται σε διαθεσιμότητα είδη που αγνοούνταν

Η πανδημία προκάλεσε στάση στην παραγωγή ακόμη και βασικών προϊόντων και ειδών ανα τον κόσμο. Οι μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής δεν ήταν εξαίρεση με πολλά τμήματα να αποδεκατίζονται λόγω νοσηλειών με covid-19. Η σταθερή ζήτηση δεν βρήκε ανταπόκριση στην παραγωγή με πολλά κυρίως ηλεκτρονικά είδη τα οποία παράγονται στην Κίνα, να μην είναι διαθέσιμα στα καταστήματα.

Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών νέας γενιάς, κάρτες γραφικών και άλλα ηλ. είδη αγνοούνται εδώ και πολλούς μήνες, η παραγωγή τους προχωρά με αργούς ρυθμούς και η ζήτηση παραμένει υψηλή. Αποτέλεσμα της σχεδόν άμεσης απορρόφησης των λίγων κομματιών που εξέρχονται από τις μονάδες παραγωγής είναι να εξαφανίζονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο με φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα να δηλώνουν στους πελάτες τους πως δεν έχουν διαθέσιμα είδη τα οποία τους ζητούν.

Το out of stock ωστόσο, ειδικά σε αρκετά διαδικτυακά καταστήματα, αρχίζει να μετατρέπεται σε in stock καθώς η παραγωγή αρχίζει να δείχνει σημάδια επαναφοράς.

Όσοι ενδιαφέρονται για αγορά κάποιου συγκεκριμένου είδους το οποίο δεν έβρισκαν IN STOCK καλά θα κάνουν να το αναζητήσουν εκ νέου ακόμη και στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς ενδεχομένως θα το βρουν διαθέσιμο και θα μπορέσουν να το παραγγείλουν.