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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 58

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΟΥΪΤΙΜ Ρ. ΚΑΜΠΕΡΗ
ΕΤΩΝ 73

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΙΣΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΤΕΝΙΣΑ ΜΕΘΕΝΙΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΛΟΛΑ ΧΗΡΑ Α. ΚΑΜΠΕΡΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΔΩΣΗ
ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΗ ΔΩΣΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΩΣΗΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΒΟΛΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 ΚΑΙ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2610316106, ΚΙΝ: 6972119124

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ)
ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/3/2021 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΕΛΕΑΝΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΛΕΞΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤ. ΦΛΩΡΑΤΟ
ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟ ε. α. - ΕΤΩΝ 86  
 
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 17-3-2021 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.   

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΑΙΡΗ ΦΛΩΡΑΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΤΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΖΩΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΙΤΩΝ ΓΕΡ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ
ΕΤΩΝ 55)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΚΟΡΗ: ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Ο ΑΝΗΨΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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