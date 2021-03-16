Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 58
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΟΥΪΤΙΜ Ρ. ΚΑΜΠΕΡΗ
ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΙΣΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΤΕΝΙΣΑ ΜΕΘΕΝΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΛΟΛΑ ΧΗΡΑ Α. ΚΑΜΠΕΡΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΔΩΣΗ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΗ ΔΩΣΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΩΣΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΒΟΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 ΚΑΙ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2610316106, ΚΙΝ: 6972119124
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ)
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/3/2021 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΕΛΕΑΝΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΛΕΞΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤ. ΦΛΩΡΑΤΟ
ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟ ε. α. - ΕΤΩΝ 86
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 17-3-2021 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΑΙΡΗ ΦΛΩΡΑΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΖΩΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ ΓΕΡ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ
ΕΤΩΝ 55)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΚΟΡΗ: ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.