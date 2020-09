Σαν θρίλερ στο δάσος: «Κανονικό» και ψηφιακό μαζί το Burberry show στη Βρετανία

Σαν «μια ιστορία αγάπης μεταξύ μιας γοργόνας κι ενός καρχαρία» περιέγραψε την επίδειξή του για την άνοιξη καλοκαίρι 2021 ο creative director Ricardo Tisci του εμβληματικού οίκου Burberry. To show που εγκαινίασε τη London Fashion Week μεταφέρθηκε στους αγρούς, σε ένα άγνωστο βρετανικό δάσος, «στο πουθενά», όπου τα μοντέλα περπάτησαν πάνω σε πευκοβελόνες. Το κλίμα θύμιζε τις ταινίες φαντασίας «The Hunger Games ή το θρίλερ «I Know What You Did Last Summer». Οι ειδικοί της μόδας έγραψαν για μια συλλογή που υμνεί τη φύση και την τεχνολογία. Ο Tisci επηρεάστηκε πολύ από τις μέρες του εγλεισμού που πέρασε με την 92χρονη μητέρα του σε ένα δάσος κοντά στη λίμνη Κόμο. «Ηταν καταπληκτικά» αφηγήθηκε στη βρετανική Vogue.