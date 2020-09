Κινησιολογία και γυμναστική ενάντια στον καρκίνο

Στις αναζητήσεις μου για έγκυρες συμβουλές και υποδείξεις προς καρκινοπαθείς, εντόπισα το άρθρο του Δρ. Νικόλαου Στεργίου που μιλάει για το ρόλο της άσκησης και της γυμναστικής απέναντι στον καρκίνο και το παρουσιάζω παρακάτω. Το άρθρο έχει ως εξής:

Έχω διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα κάνουμε πολύ λίγα πράγματα για να χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο όπλο που έχουμε ενάντια στον καρκίνο. Το όπλο αυτό είναι η άσκηση, φυσικά μέσα από τις αρχές της κινησιολογίας.

Αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί ογκολόγοι δεν βάζουν τους ασθενείς με καρκίνο, αλλά και αυτούς που έχουν καταφέρει να επιβιώσουν, σε κάποιο ασφαλές κινησιολογικό πρόγραμμα. Η αποκατάσταση μέσω κινησιολογίας και ασφαλούς άσκησης για τους καρκινοπαθείς είναι γενικότερα παραμελημένη. Όμως ας δούμε τι μας λέει η βιβλιογραφία και η έρευνα.

Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η άσκηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου, να ελέγξει την εξέλιξη της νόσου, να ενισχύσει τα αποτελέσματα της αντικαρκινικής θεραπείας και να βελτιώσει τη σωματική λειτουργία και όποια ψυχοκοινωνικά προβλήματα προκύψουν.

Μια πρόσφατη μελέτη σε περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο να πάθουν καρκίνο κάνοντας μέτρια έως έντονη άσκηση στον ελεύθερο τους χρόνο.

Μάλιστα η μελέτη τονίζει ότι αυτά τα θετικά αποτελέσματα πρόληψης δεν απομονώνονται σε μόνο ένα είδος καρκίνου αλλά αναφέρονται σε διάφορους καρκίνους που μπορούν να παρουσιαστούν, στο στήθος, στο παχύ έντερο, στον οισοφάγο, στον πνεύμονα, στο ήπαρ, στα νεφρά, στην ουροδόχο κύστη, στο κεφάλι και στον λαιμό.

Μια άλλη πρόσφατη επισκόπηση που εξέτασε αποτελέσματα από περίπου 700 επιστημονικές εργασίες που είχαν χρησιμοποιήσει την άσκηση ως πιθανή θεραπεία και όπου συμμετείχαν πάνω από 50.000 καρκινοπαθείς, παρουσίασε στοιχεία που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι οι ασθενείς επωφελούνται από την άσκηση, δείχνοντας βελτιώσεις όπως μειωμένη τοξικότητα της αντικαρκινικής θεραπείας, μειωμένη εξέλιξη της νόσου και υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης.

Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι η άσκηση βελτιώνει τη διάθεση, μειώνει την απώλεια μυϊκής μάζας και βοηθά τους ασθενείς με καρκίνο να επιστρέψουν στην εργασία τους νωρίτερα μετά την επιτυχή θεραπεία.

Πολύ ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι ορισμένες μελέτες δείχνουν πως 150 λεπτά την εβδομάδα με άσκηση σε μέτρια ένταση σχεδόν διπλασιάζουν την πιθανότητα επιβίωσης σε σύγκριση με ασθενείς με καρκίνο που δεν ασκούνταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τέλος, υπάρχουν αρκετές έρευνες που δείχνουν πως η άσκηση μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα κατάθλιψης σε ασθενείς με καρκίνο.

(Ο Δρ. Νικόλαου Στεργίου είναι: Assistant Dean of the Division of Biomechanics and Research Development at the University of Nebraska at Omaha, Distinguished Community Research Chair and Professor of the Department of Biomechanics at the University of Nebraska at Omaha, Director of the Center for Research in Human Movement Variability at the University of Nebraska at Omaha, Professor of the Department of Environmental Agricultural and Occupational Health of the College of Public Health at the University of Nebraska Medical Center)

Πηγή: thes.gr

