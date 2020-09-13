Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΤΩΝ 87
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 14-9-2020 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου ( Ελευθερίου Βενιζέλου).
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ( χήρα ) ΟΘ. ΣΤΑΥΡΑΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΠΑΓΩΝΑ ΤΟΣΚΑ, ΠΑΓΩΝΑ ( χήρα ) ΕΜΜ. ΤΟΣΚΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών μνημοσύνων “ΣΑΜΙΩΤΗΣ”
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα (πλησίον Α’ Νεκροταφείου), Τηλ: 2610 454184, fax, 2610 450732, κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΚΙΑΔΑ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΔΑΣ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]