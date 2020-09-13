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Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν τη ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ 

Τον   πολυαγαπημένο  μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΓΕΩΡΓ. ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΤΩΝ    87

Θανόντα  κηδεύουμε την Δευτέρα  14-9-2020  & ώρα  5 μ. μ.  από τον  Ι.  Ν.  Αγίου Ιωάννου Προδρόμου ( Ελευθερίου Βενιζέλου).

 Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ( χήρα ) ΟΘ. ΣΤΑΥΡΑΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΠΑΓΩΝΑ ΤΟΣΚΑ, ΠΑΓΩΝΑ ( χήρα ) ΕΜΜ. ΤΟΣΚΑ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών μνημοσύνων “ΣΑΜΙΩΤΗΣ”

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα (πλησίον Α’ Νεκροταφείου), Τηλ: 2610 454184, fax, 2610 450732, κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΚΙΑΔΑ

 ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

 ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΔΑΣ,

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ  ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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