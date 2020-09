Ο διακοσμητής των Ομπάμα κυκλοφόρησε λεύκωμα για το Λευκό Οίκο των ημερών τους

Το ντεμπούτο του εντυπωσιακού λευκώματος «Designing History: The Extraordinary Art & Style of the Obama White House» αυτό το μήνα από τις εκδόσεις Rizzoli, φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου designer εσωτερικής διακόσμησης Michael S. Smith και διαθέτει πρόλογο της ίδιας της Μισέλ Ομπάμα. Δεν είναι απλά το βιβλίο για το νεοκλασικό, δημιουργικό ντεκόρ του Λευκού Οίκου πριν εισβάλει μέσα ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποτελεί μεταξύ άλλων ένα ημερολόγιο της επιθυμίας μιας οικογένειας να ζήσει σε ένα «χαρούμενο σπίτι υγιούς κανονικότητας» πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας.