H ιταλίδα καλλονή Bianca Balti μας μαθαίνει πως ντύνονται τα Californian girls

Ταξιδεύουμε έστω και μέσω της γκαρνταρόμπας μας:

Aνεμελιά, κλίμα διακοπών, θάλασσα, πισίνες, φοίνικες και κορίτσια στην άμμο, έτοιμα για beach parties. To ενδυματολογικό ύφος στο Λος Αντζελες είναι χαρακτηριστικό, άρρηκτα δεμένο με το καλοκαίρι και το θαυμάζουμε να αποτυπώνεται κάθε χρόνο στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ Coachella. To μυστικό είναι να μοιάζεις ανεπιτήδευτη και η εικόνα σου να δείχνει χαλαρή και νεανική. Η ιταλίδα καλλονή Bianca Balti, από τα πλέον αγαπημένα μας super models, με τα γαλάζια μάτια, τα σαρκώδη χείλη και τα καστανά κοριτσίστικα μαλλιά φωτογραφήθηκε ως Californian Girl στο L. A για το ιταλικό Elle με συνοδό την κορούλα της Μία. Με τίτλο California Dreaming μας μαθαίνει το πώς φοριέται το τζιν με τις γεμάτες βολάν μακριές φούστες, το πόση άνεση και θηλυκότητα αποπνέουν τα αέρινα maxi dresses, αλλά και το ότι τα λουλούδια – μικρά και μεγάλα – μας δείχνουν πάντα όμορφες. Τζιν φόρμες και σορτσάκια σε new vintage style επίσης κάνουν θραύση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα κοσμήματα είναι ασυζητητί bohemian.

* Η Μπιάνκα είναι πια 36 ετών και έχει δυο κόρες. Από τις πιο γνωστές μούσες των Dolce e Gabbana έχει συνεργαστεί με την αφρόκρεμα της διεθνούς μόδας και ζει πια μόνιμα στην Αμερική.