Η ρομαντική ταινία από την Ινδία "Μη με λες Κύριο" από 11 Ιουνίου στα Ελληνικά θερινά σινεμά

Μια τρυφερή ματιά στον έρωτα υπό τους περιορισμούς της ινδικής κοινωνίας, αυτά έγραψε το The Hollywood Reporter για την ταινία «Μη με λες Κύριο – Sir» σε σκηνοθεσία της Ινδής Rohena Gera που θα κάνει πρεμιέρα στα Ελληνικά θερινά σινεμά από την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020.

Μία αιχμηρή σύγχρονη εκδοχή της Σταχτοπούτας - Variety.

Σύμφωνα με το στόρι του «Sir», η Ratna εργάζεται ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του Ashwin, γόνου πλούσιας οικογένειας. Παρόλο ου ο Ashwin μοιάζει να έχει τα πάντα, η Ratna νιώθει ότι έχει παραιτηθεί από τα όνειρα του και ότι είναι κάπως χαμένος… Από την άλλη, η Ratna, η οποία φαινομενικά δεν έχει τίποτα, είναι γεμάτη ελπίδα και κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιήσει το όνειρο της. Καθώς οι κόσμοι τους συγκρούονται και οι δυο τους συνδέονται, τα εμπόδια ανάμεσα τους μοιάζουν όλο και πιο απροσπέραστα.

Η πολυβραβευμένη ρομαντική ταινία από την Ινδία, που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς σε διεθνή φεστιβάλ, ξετυλίγει μία ευαίσθητη και αξέχαστη ιστορία απαγορευμένης αγάπης, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου. Η ταλαντούχα δημιουργός Rohena Gera (What’s Love Got to Do With It?) διηγείται μία αναπάντεχη ερωτική ιστορία με φόντο τα στερεότυπα και τον έντονο κοινωνικό διαχωρισμό που επικρατεί στην Ινδία. Οι δυνατές ερμηνείες των πρωταγωνιστών αποδίδουν με λεπτότητα και βάθος τις συναισθηματικές διακυμάνσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν δύο νέοι στην αυστηρή και καταπιεστική ινδική κοινωνία.

Παίζουν η Tillotama Shome στο ρόλο της Ratna και οι Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, Ahmareen Anjum και ο Rahul Vohra.

Από τις 11 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Ενδεχομένως η ταινία να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ