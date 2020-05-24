Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 24 Μαΐου

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΑΓΥΙΑ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ)
ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ
Ερμού & Κανακάρη
ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 116 ΨΑΡΟΦΑΪ
ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 355 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ
ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 - ΝΟΡΜΑΝ
ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ
02:00 πμ - πρωί
ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
8:00-21:00
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977
21:00-πρωί
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2615.502.642
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-526.096
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386
Διευρυμένο ωράριο μετά από απαίτηση του Συνηγόρου του Πολίτη
Δευ. & Τετ. : 08.00 – 21.00
Τρι. – Πεμ. – Παρ. : ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σαβ. : 08.00 – 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)