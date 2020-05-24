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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 24 Μαΐου

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 24 Μαΐου

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας

 08:00 πμ - 21:00 μμ

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΑΓΥΙΑ 

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ) 

ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ
Ερμού & Κανακάρη 

ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 116 ΨΑΡΟΦΑΪ 

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 355 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ 

ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ 

 21:00 μμ - 02:00 πμ

ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 - ΝΟΡΜΑΝ 

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ 

 02:00 πμ - πρωί

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης

 8:00-21:00

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977 

 21:00-πρωί

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας

 09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2615.502.642 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων

 09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου

 09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας

 09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-526.096 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων

 09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού

 09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

Διευρυμένο ωράριο μετά από απαίτηση του Συνηγόρου του Πολίτη

 Δευ. & Τετ. : 08.00 – 21.00

 Τρι. – Πεμ. – Παρ. : ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 Σαβ. : 08.00 – 20.00

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)

 

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