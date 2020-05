Πανεπιστήμιο Πατρών: Μελέτη για πιθανό προστατευτικό ρόλο της νικοτίνης στον κορωνοϊό

Δημοσιεύτηκε σήμερα, Δευτέρα 18/05 στo preprints.com άρθρο Ελλήνων Επιστημόνων με τον πρωτότυπο τίτλο «Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: Identification of a Potentially Crucial Snake Toxin-Like Sequence in the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein».

Οι Συγγραφείς - Κων/νος Φαρσαλινός, Ηλίας Ηλιόπουλος, Σωκράτης Τζάρτος και Κωνσταντίνος Πουλάς - από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανίχνευσαν μια πολύ σημαντική αλληλουχία στην πρωτεϊνη SPIKE του κορωνοϊού, η οποία είναι ομόλογη με νευροτοξίνη φιδιού.

Η πρωτεϊνη SPIKE μέσω αυτού του πρωτοαναφερόμενου τμήματος ενδέχεται να αλληλεπιδρά με το νικοτινικό χολινεργικό σύστημα και να προκαλεί τοξικά αποτελέσματα στον οργανισμό.

Σχετικές λεπτομέρειες απο την πρωτότυπη δημοσίευση στο https://www.preprints.org/ manuscript/202005.0301/v1

Το Άρθρο είναι προς κρίση στο περιοδικό FEBS Journal.