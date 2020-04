Lady Gaga: Ξανά στο σινεμά ως η «μαύρη χήρα» του οίκου Gucci;

Mετά το σήριαλ για τη δολοφονία του Gianni Versace, το Χόλιγουντ στρέφει το βλέμμα σε μια άλλη, πολύκροτη δολοφονία στον κόσμο της μόδας, η οποία είχε συγκλονίσει την Ιταλία, εκείνη του εγγονού του ιδρυτή του διάσημου οίκου Gucci, Maurizio. Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης των κινηματογραφικών υπερπαραγωγών Ρίντλει Σκοτ, που έχει αναλάβει την φιλόδοξη ταινία, έχει ήδη προτείνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημοφιλέστατη Lady Gaga, καθώς είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τις υποκριτικές της επιδόσεις στο μουσικό ρομάντζο «Ένα αστέρι γεννιέται».

Το σενάριο θα φέρει την υπογραφή του Roberto Bentivegna, βασισμένο στο βιβλίο «The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour And Greed» της Sara Gay Forden.