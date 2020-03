Marc Jacobs, αναμφίβολα η πιο «ανεβαστική» retro fun collection της σαιζόν

Σας αρέσει το vintage style; Εμάς πολύ! Από όλες τις collections spring – summer 2020 διαλέγουμε αυτή του 56χρονου νεουορκέζου designer και internet star Marc Jacobs ως την πιο αισιόδοξη, χαρούμενη και διασκεδαστική. Ο διάσημος δημιουργός, ατενίζει το ρετρό με μια «ανεβαστική» πολυχρωμία και με σπινθηροβόλο κέφι. «Κάνει πλάκα» με την ατέλειωτη νοσταλγία στο χώρο της μόδας και δημιουργεί με έμπνευση τον κόσμο του θεάματος, την γκαρνταρόμπα των seventies αλλά και στοιχεία άλλων σχεδιαστών. Αλλωστε, και ο ίδιος έχει πει πως δεν του αρέσει να προσφέρεται ο ερωτισμός κατάφατσα στο ντύσιμο και πως τα ρούχα του είναι ένας συνδυασμός «a little preppie, a little grunge, a little couture». Τα κλος βολάν είναι αριστοτεχνικά, τα βικτωριανά φρου- φρου νεανικά και όλο το styling πληθωρικό. Δείτε εικόνες και κλέψτε στοιχεία για το καλοκαίρι. Ζηλέψαμε πολύ τα μάξι με τα φουσκωτά μανίκια, τα φτερά και τους φραμπαλάδες και ομολογούμε πως δεν ξεχνιέται «με τίποτα» η εποχή που ο αστείρευτος Marc διηύθυνε τη Louis Vuitton.