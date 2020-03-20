Back to Top
#TAGS Κορωνοϊός Πατρών - Πύργου Έβρος Προσφυγικό Μεταναστευτικό
Εξάπλωση κορωνοϊού Χάρτης

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ)

 
ΔΗΜ. ΣΟΥΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3/2020 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΚΟΡΗ:

ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΡΑΣ. ΜΑΜΑΣΗ,

ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ         

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 93

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΙΡΑ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΑΝΘΕΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------------------------------

 

 

Αρχική σελίδα
Αρχική σελίδα

Info