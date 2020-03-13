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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ. ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΦΑΝΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΖΑΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΦΙΛΙΤΣΑ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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