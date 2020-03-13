Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ. ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΦΑΝΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΖΑΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΦΙΛΙΤΣΑ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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