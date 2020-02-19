Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 20 & την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΘ. ΜΠΑΜΠΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 91
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 20-2-2020 & ώρα 11:30 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΜΑΤΟΥΣΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΜΑΡΙΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ, ΜΑΤΟΥΣΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟ8Ι ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημόσυνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι- Τηλ. 2610 454184 Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΣΗΜΩ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΞΕΥΗ 21-2-2010 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ (Β’ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ- ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιαφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα Κάτω Αχαϊα- τηλ. 2693022077
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