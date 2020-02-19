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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 20 & την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 20 & την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΘ. ΜΠΑΜΠΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΤΩΝ 91

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 20-2-2020 & ώρα 11:30 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΜΑΤΟΥΣΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΜΑΡΙΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ, ΜΑΤΟΥΣΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟ8Ι ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημόσυνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι- Τηλ. 2610 454184 Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΣΗΜΩ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΞΕΥΗ 21-2-2010 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ (Β’ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ- ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιαφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα Κάτω Αχαϊα- τηλ. 2693022077

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