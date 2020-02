Η περιπέτεια εποχής "Οι Αεροναύτες" έρχεται 20 Φεβρουαρίου στις Ελληνικές αίθουσες

Η περιπέτεια με βιογραφικά στοιχεία «Οι Αεροναύτες - The Aeronauts» σε σκηνοθεσία του 40χρονου Ωρετανού δημιουργού Τομ Χάρπερ που στις ΗΠΑ είχε βγει στις 6 Δεκεμβρίου 2019 και έφτασε σε εισπράξεις τα 3 εκατ. δολάρια, κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή από τη Feelgood και την Seven Films, την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 και ενδεχομένως θα την δούμε και στην Πάτρα.

Λονδίνο, 1862. Ανυπόμονοι θεατές συγκεντρώνονται στον χώρο εκτόξευσης των αερόστατων, ενώ ο μετεωρολόγος James Glaisher (στο ρόλο ο βραβευμένος με Όσκαρ για τον ρόλο του ως Στίβεν Χόκινγκ, Eddie Redmayne) περιμένει εναγωνίως την εντυπωσιακή είσοδο της πιλότου Amelia Wren (στο ρόλο η Felicity Jones). Ο νεαρός επιστήμονας είναι απελπισμένος να τον πάρουν επιτέλους στα σοβαρά και έχει ελάχιστη υπομονή για τους θεατρινισμούς της Wren. Όμως, εκείνη είναι σίγουρη ότι ένα καλό σόου θα προσελκύσει την πολυπόθητη χρηματοδότηση.

Η πτήση τους έχει διπλό σκοπό: να σπάσει το γαλλικό ρεκόρ υψομέτρου και να βοηθήσει τον Glaisher να συλλέξει δεδομένα για να προωθήσει τις αμφιλεγόμενες θεωρίες για την πρόβλεψη του καιρού. Όσο το δίδυμο ανεβαίνει ολοένα και ψηλότερα, ο αέρας γίνεται πιο αραιός και ψυχρός. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν γίνονται όλο και πιο δύσκολες, αφού κρίνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο της «Θεωρίας των Πάντων» του Τζέιμς Μαρς (προτάθηκε για 5 Όσκαρ το 2015), ο βραβευμένος με Όσκαρ Eddie Redmayne και η υποψήφια για Όσκαρ Felicity Jones, ενώνει ξανά τις δυνάμεις του κάτω από τις σκηνοθετικές οδηγίες του Tom Harper (των επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών Peaky Blinders, War and Peace), μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη μια συναρπαστική περιπέτεια εμπνευσμένη από τα αληθινά γεγονότα μιας πτήσης με αερόστατο που κατέρριψε κάθε ρεκόρ και άλλαξε τα δεδομένα της επιστήμης της μετεωρολογίας.

Εκτός των Eddie Redmayne και Felicity Jones, παίζουν και οι Himesh Patel και Tom Courtenay.

Να προσθέσουμε πως η συγκεκριμένη ταινία διάρκειας 100 λεπτών, είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Telluride Film Festival στο Κολοράντο στις 30 Αυγούστου 2019 ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο στον Καναδά.

*Το φιλμ έχει βασιστεί στο βιβλίο του 2013 «Falling Upwards: How We Took to the Air» του Richard Holmes και παραγωγοί είναι οι Todd Lieberman και David Hoberman. Ο 29χρονος Εγγλέζος ηθοποιός Himesh Patel με ρίζες καταγωγής από την Ινδία είχε πρωταγωνιστήσει στην πρωτότυπη ρομαντική, μουσική κομεντί «Yesterday» του Ντάνι Μπόιλ που είδαμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare το περασμένο καλοκαίρι.

H ταινία πήρε καλές κριτικές και στο rotten tomatoes συγκεντρώνει ποσοστό 72%.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ