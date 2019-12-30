Back to Top

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου
Κοινοποίηση

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΤΙΜ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΤΙΜΟΛΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΤΙΜΟΛΕΩΝ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

-----------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΟΥ ΑΝΩ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ


ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ {ΕΤΩΝ: ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

& ΩΡΑ 3 ΜΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΕΦΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΚΑΤΣΕΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΝΙΓΑΛΙΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΙΡΑΛΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 49

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

 

H ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ι.Ν ΣΤΗΣ 2 Μ.Μ

 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΩΣ ΔΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ  ΘΕΙΟΙ         ΟΙ  ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 -----------------------------

 

Κοινοποίηση
#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες
Σχόλια
Αρχική σελίδα
Αρχική σελίδα

Info