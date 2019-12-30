Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΤΙΜ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΤΙΜΟΛΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΤΙΜΟΛΕΩΝ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΟΥ ΑΝΩ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ {ΕΤΩΝ: ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
& ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΕΦΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΚΑΤΣΕΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΝΙΓΑΛΙΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΙΡΑΛΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 49
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
H ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ι.Ν ΣΤΗΣ 2 Μ.Μ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΩΣ ΔΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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