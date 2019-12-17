Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΚΟΤΣΙΡΗ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΙΟΠΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΤΣΙΡΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΣΙΡΗΣ, ΑΝΝΕΤΑ ΚΟΤΣΙΡΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΜΑΡΙΑ, ΛΕΩΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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