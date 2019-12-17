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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΚΟΤΣΙΡΗ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΩΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΑΝΤΙΟΠΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΤΣΙΡΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΣΙΡΗΣ, ΑΝΝΕΤΑ ΚΟΤΣΙΡΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΜΑΡΙΑ, ΛΕΩΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Παπαδιονυσίου
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