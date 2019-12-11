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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΣΜΑΣ & ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΆΝΤΡΕΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ   

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΛΙΣΣΑΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 71

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΟΛΕΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ  ΘΕΟΔ. ΜΠΑΜΠΙΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΕΤΩΝ 60

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ  12-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ  : ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΠΑΝ. ΜΠΑΜΠΙΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ χήρα ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΕΡΤΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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