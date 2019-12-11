Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΣΜΑΣ & ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΆΝΤΡΕΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΛΙΣΣΑΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 71
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΟΛΕΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔ. ΜΠΑΜΠΙΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΕΤΩΝ 60
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΠΑΝ. ΜΠΑΜΠΙΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ χήρα ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΕΡΤΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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