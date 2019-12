Eτσι «είδε» τους άνδρες ο Dior στο Μαιάμι (βλέπετε κάτι από Gucci;)

Η μόδα «καταργεί» τελικά το διαχωρισμό των φύλων; Πολλά τα σχόλια από το ανατρεπτικό ανδρικό show του οίκου Dior στο συγκρότημα του Rebell Museum στη πολύ μοδάτη γειτονιά Allapattah στο Μαιάμι. Η pre- fall σειρά του 2020 με τη σφραγίδα του νέου επικεφαλής Kim Jones είχε σύνθημα «Ι want to shock the world with Dior» και ήταν πολύχρωμη, νεανική και αντισυμβατική. Τα μοντέλα φορούσαν τι σερτ και πουλόβερ με γράμματα, λουλούδια και σήματα, γυναικείες τσάντες, εμπριμέ καπελάκια, μπουτονιέρες, ορειβατικές μπότες και Nike sneakers. Βερμούδες, δερμάτινα σορτς, παντελόνια από πύθωνα και βεντάλιες παρέλασαν επίσης με σκηνικό ένα πελώριο γκράφιτι. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε την περίοδο της φημισμένης έκθεσης Art Basel και «δήλωσε» πως ο παριζιάνικος οίκος θέλει να καθιερώσει για τους κυρίους ένα πιο street style ντύσιμο, στα πρότυπα των οίκων Gucci και Louis Vuitton. Παρούσες στην επίδειξη οι αδελφές Καρντάσιαν, η Μπέλα Χαντίντ, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Κέιτ Μος κ.α. H Κιμ μάλιστα εμφανίστηκε πρώτη με πανοφώρι της συλλογής από τεχνητό φίδι.