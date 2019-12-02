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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 3, Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 3, Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019
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Κηδείες

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΦΩΤ. ΚΑΠΑΝΙΡΗ

ΕΤΩΝ 74

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  12 ΜEΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΝΙΡΗ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 68

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 3-12-2019 & ώρα 3 μ.μ. από τον ιερό Ναό Αγίων Α’ Δημοτικό νεκροταφείο Πατρών

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΟΥΛΗΣ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ & ΑΛΙΣ ΚΟΥΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΝΙ9ΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΑΡΑ, ΒΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΔΡ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12/2019 ΣΤΙΣ 10:00 ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΕΤΡΟ ΣΤ. ΠΕΡΙΜΕΝΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΩΝ 67

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΤΙΣ 15:30, ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ  

 

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΑΓ. ΑΝΤΥΠΑ

ΕΤΩΝ 93

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 5-12-2019 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίων Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΝΥΦΗ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ  (χήρα) ΓΕΡ. ΑΝΤΥΠΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΥ

ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΝΙΚΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
 

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