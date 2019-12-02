Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 3, Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΦΩΤ. ΚΑΠΑΝΙΡΗ
ΕΤΩΝ 74
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜEΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΝΙΡΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 68
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 3-12-2019 & ώρα 3 μ.μ. από τον ιερό Ναό Αγίων Α’ Δημοτικό νεκροταφείο Πατρών
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΟΥΛΗΣ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ & ΑΛΙΣ ΚΟΥΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΝΙ9ΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΑΡΑ, ΒΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΔΡ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12/2019 ΣΤΙΣ 10:00 ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΕΤΡΟ ΣΤ. ΠΕΡΙΜΕΝΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 67
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΤΙΣ 15:30, ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΑΓ. ΑΝΤΥΠΑ
ΕΤΩΝ 93
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 5-12-2019 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίων Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Η ΝΥΦΗ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΑΝΤΥΠΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΝΙΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.