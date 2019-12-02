Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2, την Τρίτη 3 και την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΚΑΛΑΠΟΔΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ ΚΑΛΑΠΟΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΓΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΥΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΕΡΜΕΛΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΙΝΤΑ ΜΕΡΜΕΛΑ,
ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ,
ΝΑΤΑΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 68
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 3-12-2019 & ώρα 3 μ.μ. από τον ιερό Ναό Αγίων Α’ Δημοτικό νεκροταφείο Πατρών
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΟΥΛΗΣ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ & ΑΛΙΣ ΚΟΥΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΝΙ9ΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΑΡΑ, ΒΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΑΓ. ΑΝΤΥΠΑ
ΕΤΩΝ 93
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 5-12-2019 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίων Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Η ΝΥΦΗ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΑΝΤΥΠΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΝΙΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.