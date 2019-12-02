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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2, την Τρίτη 3 και την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2, την Τρίτη 3 και την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΚΑΛΑΠΟΔΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΩΝ 81

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ ΚΑΛΑΠΟΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΓΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΥΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

 ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΕΡΜΕΛΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΙΝΤΑ ΜΕΡΜΕΛΑ,

ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ,

ΝΑΤΑΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 68

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 3-12-2019 & ώρα 3 μ.μ. από τον ιερό Ναό Αγίων Α’ Δημοτικό νεκροταφείο Πατρών

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΟΥΛΗΣ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ & ΑΛΙΣ ΚΟΥΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΝΙ9ΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΑΡΑ, ΒΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΑΓ. ΑΝΤΥΠΑ

ΕΤΩΝ 93

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 5-12-2019 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίων Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΝΥΦΗ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ  (χήρα) ΓΕΡ. ΑΝΤΥΠΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΥ

ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΝΙΚΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
 

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