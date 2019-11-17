Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΝΤΙΝΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΟΥΛΟΥΔΗ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΗ, ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΛΟΥΔΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΤΖΑΜΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΜΕΦΕΛΗ, ΑΘΗΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ, ΓΙΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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