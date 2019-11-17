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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΝΤΙΝΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΟΥΛΟΥΔΗ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΗ, ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΛΟΥΔΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΤΖΑΜΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΜΕΦΕΛΗ, ΑΘΗΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ

ΕΤΩΝ 68

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ  ΜΗΝΑ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ, ΓΙΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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