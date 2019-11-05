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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ  ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΛΑΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΥΣΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ.

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΔΗΜ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 94

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 6 - 11- 2019 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ χήρα ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πένθη Κηδείες Σαμιώτης Παπαδιονυσίου
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