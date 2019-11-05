Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΛΑΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΥΣΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ.
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΔΗΜ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 94
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 6 - 11- 2019 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ χήρα ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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