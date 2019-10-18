Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

Κηδείες
ΑΘΗΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ
(ΝΑΝΑ)- (ΚΟΜΜΩΤΩΤΡΙΑ)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10/2019 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11:00 Π.Μ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΡΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΥΚΟΥΜΗΣΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών & μνημοσύνων
Γιαννόπουλος & υιος
Ά Γραφείο: Ευβοίας 131 Πάτρα, τηλ.: 2610 324501
Β΄Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο τηλ.: 26910 27444
Κιν.: 6932885964
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