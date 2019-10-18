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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
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Κηδείες

ΑΘΗΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ

(ΝΑΝΑ)- (ΚΟΜΜΩΤΩΤΡΙΑ)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10/2019 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11:00 Π.Μ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΥΚΟΥΜΗΣΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο τελετών & μνημοσύνων

Γιαννόπουλος & υιος

Ά Γραφείο: Ευβοίας 131 Πάτρα, τηλ.: 2610 324501

Β΄Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο τηλ.: 26910 27444

Κιν.: 6932885964

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