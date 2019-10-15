Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 15 και την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-10-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΛΕΩΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΛΩΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ.
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ- ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΟΥΣΤΙ
ΕΤΩΝ 55
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 16-10-2019 & ώρα 11 π.μ. από το καθολικό Παρεκκλήσι Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΤΖΟΥΖΕΠΕ & ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΖΙΟΥΣΤΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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