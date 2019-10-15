Back to Top

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 15 και την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 15 και την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2019
Κοινοποίηση

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  15-10-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΛΕΩΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΑΔΕΛΦΗ  ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΛΩΤΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ. 

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ- ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΟΥΣΤΙ

ΕΤΩΝ 55

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 16-10-2019 & ώρα 11 π.μ. από το καθολικό Παρεκκλήσι Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΤΖΟΥΖΕΠΕ & ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΖΙΟΥΣΤΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

Κοινοποίηση
#tags Κηδείες
Σχόλια
Αρχική σελίδα
Αρχική σελίδα

Info