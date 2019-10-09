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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 9 και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 9 και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019
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Κηδείες

 

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ

(ΕΤΩΝ 92)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΖΩΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών "Ο Αχρείαστος" (Φραντζής Νικόλαος-Κωνσταντίνος). 

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα).

Τηλ.: 2610336825, κιν: 6949713524, κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 104

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-10-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΣΗΜΩ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΑΣ,

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ   ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΡΠΕΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Ο.Τ.Ε.             

ΕΤΩΝ 89

 ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ      ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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