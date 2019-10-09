Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 9 και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΖΩΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών "Ο Αχρείαστος" (Φραντζής Νικόλαος-Κωνσταντίνος).
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα).
Τηλ.: 2610336825, κιν: 6949713524, κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 104
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-10-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΣΗΜΩ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΑΣ,
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΚΑΡΠΕΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Ο.Τ.Ε.
ΕΤΩΝ 89
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]