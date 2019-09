Χρυσός Λέοντας στον Τζόκερ και Αργυρός στον Πολάνσκι

Ειδικές κατηγορίες:

Best VR Immersive Story for Linear Content: Daughters of Chibok / Τζόελ Κάτσι Μένσον Best VR Immersive Experience for Interactive Content: A Linha / Ρικάρντο Λαγκαράνο Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work: The Key /Σελίν Τρικάρτ Βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας (Luigi De Laurentiis) Lion of the Future: You Will Die At 20 / Αμτζάντ Αμπου Αλαλά Καλύτερη ταινία μικρού μήκους στο τμήμα Orizzonti: Darling/ Σαΐμ Σαντίκ Καλύτερo σενάριο για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Revenir / Τζέσικα Παλί Καλύτερη ανδρική ερμηνεία για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Σαμί Μπουατζιλά / Un Fils Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Μάρτα Νιέτο/ Madre Ειδικό βραβείο της επιτροπής για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Verdict / Ρέιμουντ Ριμπέι Γκουτιέρεζ Βραβείο σκηνοθεσίας για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Blanco en Blanco / Τέο Κουρτ Βραβείο καλύτερης ταινίας για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Atlantis/ Βαλεντίν Βασιάνοβιτς