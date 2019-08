H Πατρινή Ισμήνη Σακελλαροπούλου σκηνοθέτησε την "Babushka - Τhe last living doll"

Η Πατρινή ταλαντούχα δημιουργός Ισμήνη Σακελλαροπούλου που είχε ξεκινήσει με το τραγούδι ενώ κατόπιν σπούδασε Θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει μία αξιοπρόσεκτη παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο.

Όπως είδαμε στη σελίδα της στο facebook, ως θεατρολόγος και βοηθός σκηνοθέτη έχει δουλέψει σε παραστάσεις με τον Μίμη Πλέσσα, τη Μίρκα Γεμεντζάκη, τον Φίλιππο Κουτσαφτή καθώς και με τις Πατρινές ομάδες «Βιομηχανική» στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας-Πάτρα 2006, «Χορογαία», «Διάφανο θέατρο» και «Κάνθαρος». Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με τον Thomas Hitscak (καθηγητή Πανεπιστημίου του Cortland της Νέας Υόρκης) και την χειμερινή θεατρική σεζόν 2008-2009 έπαιξε στο έργο «Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ σε σκηνοθεσία Γιώργου Φραντζόλα (στο ρόλο της Σολάνζ). Ασχολείται συστηματικά με την δημιουργία μουσικών συνθέσεων για θεατρικές παραστάσεις και συμμετέχει σε μουσικά φεστιβάλ με το συγκρότημά της, με το οποίο κυκλοφόρησε και το cd με τίτλο «Black Swan – Μαύρος κύκνος».

Η Ισμήνη Σακελλαροπούλου υπογράφει τώρα μία ταινία με τίτλο «Βabushka – The last living doll» όπου κεντρικό πρόσωπο είναι ο Αντρέι, ένας ευφυής ακαδημαϊκός που ανακαλύπτει αναπάντεχα μία γυναίκα μέσα στον τάφο ενός μικρού κοριτσιού, πάνω στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει τις μυστικές του “αποστολές”. Η απρόσμενη αυτή συνάντηση, οδηγεί στην ψυχολογική εκτόνωση των συναισθημάτων και ιδιαιτεροτήτων τεσσάρων ισχυρών χαρακτήρων και στην αποκάλυψη μυστικών που ήταν καλά κρυμμένα για πολλά χρόνια.

Παίζουν οι:

Αntrei : ADRIAN FRIELING

Αfrodite: ISMINI SAKELLAROPOULOU

Άres : SPYROS CHELIOTIS

Natalie: ANNA PAPAGEORGIOU

Little girl: ARTESA KABERAI

Dancing Figure: STEFANIA MITSANA

Anna’s Father: ΑGGELOS VΑLΜΑS

Young man: DIMITRIS SPANOS.

Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι της Ισμήνης Σακελλαροπούλου.

Το γνωστό Πατρινό συγκρότημα των Deadbeat Escapement έχει γράψει τη μουσική σύνθεση «A God to take the blame», όπως διαβάσαμε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» που ακούγεται στην ταινία της Ισμήνης Σακελλαροπούλου. Το «Babushka» είναι έτοιμο να ξεκινήσει το δικό του ταξίδι στις σκοτεινές αίθουσες.