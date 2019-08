Η περιπέτεια "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" τα κατάφερε στο Aμερικάνικο & διεθνές box office

Mία χαρά ξεκίνησε στο Αμερικάνικο boxoffice το περασμένο τριήμερο 2-4 Αυγούστου 2019 καταλαμβάνοντας την 1η θέση & εκτοπίζοντας μετά από 2 συνεχείς εβδομάδες πρωτοκαθεδρίας τον «Βασιλιά των λιονταριών» της Ντίσνει. Ο λόγος για τη νέα περιπέτεια από το στούντιο της Universal, το πολυδιαφημισμένο spin-off "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" του επιτυχημένου franchise των «Μαχητών των Δρόμων» που άρεσε στο κοινό και ούτε λίγο ούτε πολύ έπιασε κορυφή στις ΗΠΑ με κοντά 61 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Μπορεί βέβαια το ντεμπούτο αυτό (η ταινία προβάλλεται σε 4.253 αίθουσες στις ΗΠΑ) να έμεινε αρκετά πίσω από το «Fate of the Furious – Οι Μαχητές των Δρόμων 8» του 2017 που είχε ξεκινήσει με 98 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, ωστόσο θεωρείται από τους ειδικούς ως μία χαρά εισπρακτική επίδοση δεδομένου ότι πρόκειται για spin off και όχι για απευθείας νέα συνέχεια.

Το κοινό στο cinemascore έδωσε υψηλή βαθμολογία (A-), γεγονός που δείχνει πως απόλαυσε τόσο την δράση (σε σημεία εξωπραγματική όπως η σκηνή με το ελικόπτερο που είδαμε στο τρέιλερ) όσο και την παρουσία των σταρ της περιπέτειας Ντουέιν Τζόνσον και Τζέισον Στάθαμε μαζί και με τον Ίντρις Έλμπα που κάνει τον κακό.

Όπως ανέφερε και το boxoffice Μojo, η ταινία "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" σε σκηνοθεσία David Leitch, είχε εντυπωσιακό ξεκίνημα και στον υπόλοιπο κόσμο χωρίς μάλιστα ακόμα να έχει προβληθεί στην Κίνα όπου θα βγει σε 2 εβδομάδες. Κατάφερε και απέσπασε πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια με τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις σε μόλις 3 μέρες να ξεπερνούν τα 181 εκατ. Βέβαια πρόκειται για ακριβή σε κόστος σε περιπέτεια αλλά φαίνεται πως ελλείψει και μεγάλου ανταγωνισμού από πλευράς άλλων μπλοκμπάστερ τις επόμενες εβδομάδες θα κρατηθεί καλά στα ταμεία. Οι ειδικοί τέλος επισημαίνουν πως μετά τη σαρωτική επιτυχία της Ντίσνει επιτέλους ένα άλλο στούντιο ήρθε να γευτεί τη χαρά της πρωτιάς.

Τέλος ο βασιλιάς του box office των τελευταίων 2 εβδομάδων, το "The Lion King", ήρθε στη 2η θέση με περίπου 38,2 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ φτάνοντας τα 430 εκατ. συν άλλα 765 για ένα σύνολο ιδιαίτερα υψηλό και εντυπωσιακό σε περίπου 3 εβδομάδες της τάξης του 1 δις 195 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Το «Lion King» παίζεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε ενώ το "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" διάρκειας 105 λεπτών, το αναμένουμε στις 29 Αυγούστου 2019 και θα το δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ