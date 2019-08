Καταφθάνει 29 Αυγούστου το "Fast & Furious: Hobbs & Shaw"

Μετά από 8 πετυχημένες ταινίες και 5 δισεκατομμύρια εισπράξεις παγκοσμίως στο box-office, η σειρά ταινιών “The Fast & Furious – Οι Μαχητές των Δρόμων” επεκτείνει το “γκαζωμένο” σύμπαν της, με ένα «αυτόνομο όχημα» καταιγιστικής δράσης, την ταινία “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” που βγαίνει 2 Αυγούστου 2019 στις αίθουσες των ΗΠΑ και στη χώρα μας αναμένεται στις 29 Αυγούστου 2019 σε διανομή της Tulip.

Οι σταρ της περιπέτειας Ντουέιν Τζόνσον και Τζέισον Στέιθαμ θα αναγκαστούν να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν έναν αναρχικό τρομοκράτη (στο ρόλο ο Βρετανός σταρ Ίντρις Έλμπα), σε μια ταινία γεμάτη ειρωνικό χιούμορ, τρελές καταδιώξεις και μυθικές κόντρες, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η διαφημιστική αφίσα του φιλμ ήδη φιγουράρει στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare όπου και αναμένεται να έρθει για προβολή η ταινία.

Από το 2001 που ξεκίνησε, το franchise των «Fast - Μαχητών» δεν πάτησε ποτέ φρένο και πλέον η οικογένεια των ηρώων της έχει γίνει σημείο αναφοράς για θεατές κάθε χώρας, κάθε κουλτούρας και κάθε γλώσσας.

Ο Ντουέιν Τζόνσον γνωστός και ως The Rock επιστρέφει στο ρόλο του σκληροτράχηλου Λουκ Χομπς, που επιβάλλει τον νόμο και ο Τζέισον Στέιθαμ ξαναγίνεται ο δαιμόνιος Ντέκαρντ Σο, που πάντα κρύβει άσσους στο μανίκι. Ένας υψηλόβαθμος της διπλωματικής ασφάλειας και ένας παράνομος που ξεφεύγει πάντα από τις μυστικές υπηρεσίες είναι έτοιμοι να συνεργαστούν - τι ωστόσο μπορεί να πάει στραβά; Ο θηριώδης Καλιφορνέζος και ο οξύθυμος Βρετανός δεν έχουν πολλά κοινά, ειδικά όταν έχουν κακή προϊστορία μεταξύ τους και έχουν συγκρουστεί σκληρά. Οι συνθήκες θα τους αναγκάσουν να συνεργαστούν, αλλά η κόντρα τους καλά κρατεί.

Ο Χομπς και ο Σο είναι οι άσπονδοι φίλοι που θα αναγκαστούν να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να συμφωνήσουν σε μια άβολη συνεργασία για το γενικότερο καλό. Άλλωστε, ο κόσμος κινδυνεύει από τα σχέδια ενός αδίστακτου αναρχικού τρομοκράτη, του Μπρίξτον Λορ (στο ρόλο ο Ίντρις Έλμπα), ο οποίος είναι έτοιμος να εξαπολύσει μια ανυπολόγιστη βιοχημική καταστροφή που θα αφανίσει την ανθρωπότητα. Ο δυναμικός και γοητευτικός μαύρος ηθοποιός Ίντρις Έλμπα (Thor: Ragnarok, Luther) διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Ρόλο-κλειδί σε αυτήν την αδυσώπητη μάχη θα έχει η πράκτορας της MI6, Χάτι, η οποία είναι και η αδερφή του Ντέκαρντ Σο. Τη μοιραία ηρωίδα υποδύεται η Βανέσα Κίρμπι, γνωστή από την τηλεοπτική σειρά «The Crown» καθώς και από τον συμπρωταγωνιστικό της ρόλο πλάι στον Τομ Κρουζ πέρυσι στο «Mission impossible, H Πτώση».

Οικογενειακή υπόθεση, λοιπόν, η απειλή εξαφάνισης της ανθρωπότητας, καθώς το παρόν δίνει και η μητέρα του Ντέκαρντ Σο και της Χάτι, την οποία και υποδύεται η βραβευμένη με Όσκαρ Αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν.

Η αναμέτρηση θα είναι καθηλωτική και έχει σκηνοθετηθεί με όλα τα υλικά που έκαναν τις ταινίες Fast & Furious – Οι Μαχητές των Δρόμων να αγαπηθούν φανατικά από το ευρύ κοινό. Το τιμόνι της σκηνοθεσίας αν;elabe ο Ντέιβιντ Λιτς, ο οποίος έχει δώσει άριστα δείγματα γραφής με το Deadpool 2 και το Atomic Blonde με την Σαρλίζ Θερόν.

Η ιστορία της ταινίας ανήκει σε έναν από τους αρχιτέκτονες των ιστοριών που έχτισαν την ακλόνητη επιτυχία των ταινιών Fast & Furious. Ο Κρις Μόργκαν είναι έμπειρος στο σύμπαν της οικογένειας, από την εποχή του Tokyo Drift, και μάλιστα συνυπογράφει το σενάριο με τον Ντρου Πίρς (Mission: Impossible: Rogue Nation, Iron Man 3, κ.α.)

Η ιδιαίτερη και ξεχωριστή χημεία ανάμεσα στον Χομπς και τον Σο έλαμψε στο The Fate of the Furious (2017), όταν οι σκηνές σύγκρουσης ανάμεσά τους έκλεψαν την παράσταση. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα μιας αυτόνομης ταινίας που θα έδινε χώρο σε αυτούς τους ήρωες να αναπτυχθούν περισσότερο και να κάνουν τον δικό τους «χαμό» στη μεγάλη οθόνη με αδιανόητες σκηνές δράσης.

Οι οικογενειακοί δεσμοί και το αίσθημα καθήκοντος θα τροφοδοτήσουν λοιπόν την ιστορία πριν τη μεγάλη σύγκρουση με τον «κακό», πριν εφαρμόσει τα τρομακτικά σχέδιά του για την ανθρωπότητα, τον οποίο ερμηνεύει με το χαρακτηριστικό cool ύφος του, ο Ίντρις Έλμπα.

Διάρκεια: 135 λεπτά.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ