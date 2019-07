BeautySpy: Η Μάργκο Ρόμπι με το ιδανικό λευκό φόρεμα και ετικέτα Chanel

Στη Μέκκα του σινεμά, το Λος Αντζελες, έγινε η λαμπερή πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο Once upon a Time in Hollywood με την μοναδικά όμορφη πρωταγωνιστική τριάδα των super stars Μπραντ Πιτ, Λεονάρντο ντι Κάπριο, Μάργκο Ρόμπι. Ειδικά η 29χρονη αυστραλέζα καλλονή τρέλανε τα φλας με αέρινο μάξι του οίκου Chanel – του οποίου είναι πλέον πρέσβειρα- γεμάτο πτυχές και με μακριά μανίκια.