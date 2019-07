Βalenciaga: Παριζιάνικα ρομάντζα κάθε τύπου στη νέα, φθινοπωρινή του καμπάνια

«Love is in the air» στην καινούρια διαφημιστική καμπάνια του γαλλικού οίκου Balenciaga εν όψει της σαιζόν φθινόπωρο- χειμώνας 2019-2020. Ο βραβευμένος γεωργιανός designer Demna Gvasalia, μέγας ανανεωτής του διάσημου label, αποφάσισε να εκδηλώσει τον έρωτά του για το Παρίσι και τον κόσμο που κυκλοφορεί στους δρόμους του και τις πιο εμβληματικές, ρομαντικές του γωνιές. Παρουσιάζει ζευγάρια ετεροφυλόφιλα και ομοφυλόφιλα, αλλά και διαφορετικών εθνικοτήτων, ντυμένα με τον ορισμό του μοντερνιστικού minimal chic.