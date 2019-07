Valentino Couture: Το Παρίσι υποκλίθηκε στο πολυεθνικό υπερθέαμα του Pier Paolo Piccioli

Τα κορυφαία fashion media γράφουν και ξαναγράφουν για το “The Valentino Effect”, δηλαδή την τεράστια απήχηση και επιρροή της νέας εποχής Valentino, όπως έχει συμβεί και με τους οίκους Gucci και Dior. To couture show που θάμπωσε χθες τη γαλλική πρωτεύουσα είχε υπόκρουση τα λατρεμένα τραγούδια «Wild is the Wind» της Νίνα Σιμόν και «Natural Woman» της Αρίθα Φράνκλιν. Το κοινό στο Hôtel de Rothschild ενθουσιάστηκε και δάκρυσε με τα ρούχα. Ο Piccioli ύμνησε τις παραδοσιακές κουλτούρες του χειροποίητου και ένωσε τη δύση με την ανατολή. Το ευρωπαικό glam συνάντησε στοιχεία από τις φορεσιές των Αζτέκων και των Βερβερίνων, δηλαδή τα φτερά, τα λουλούδια και τα σατέν με τις ογκώδεις «τεατράλε» σιλουέτες, έμπλεξαν με πον πον, πλεκτά κρόσια, πάτσγουρκ. Τα headpeacies ήταν φαντασμαγορικά και μια ασημένια «περιφαλαία» θύμισε μια θρυλική βραδινή εμφάνιση της Λιζ Τέιλορ. Ο δημιουργός μίλησε για ανάδειξη της διαφορετικότητας στην ταυτότητα και την έκφραση. Το ότι στραβοπάτησε και έπεσε η Λορίν Χάτον στο catwalk θεωρήθηκε γούρι.