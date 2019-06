Φλας στις βραβεύσεις Mad About Arts by Campari, πολλές οι επώνυμες παρουσίες

Η υποδοχή των καλεσμένων έγινε με Campari Tonic experiential tube και δροσιστικό Campari Tonic υπό τους ήχους της Penny Baltatzi . Τα δημοφιλή ονόματα στην επιτροπή και την ομάδα απονεμητών, ξεσήκωσαν το ενδιαφέρον. Τη λαμπερή εκδήλωση απογείωσαν on stage οι Melisses και η guest εμφάνιση της Τάμτα με εκρηκτικό φλούο λάιμ ντύσιμο!

Mετά τα μουσικά βραβεία Mad Awards και το σόου μουσικής και μόδας Madwalk, μας συστήθηκε ένα νέο αθηναικό event, το Mad About Arts by Campari στο Κτήριο 56 στον «Ελληνικό Κόσμο», που συγκέντρωσε πολύ κόσμο της τέχνης και της εγχώριας σόουμπιζ γενικότερα.

ΟΙ 8 ΝΙΚΗΤΕΣ

-Το βραβείο της κατηγορίας Art & Design πήγε στον Διονύση Παππά, έναν από τους πιο ανερχόμενους νέους εικαστικούς της γενιάς μας.

-Το βραβείο Music στις Someone Who Isn’t Me, πήρε το σχήμα ηλεκτρονικής μουσικής που αποτελείται από τη Μαριλένα Ορφανού, τη Μαρία Χατζάκου και την Τζίνα Δημακοπούλου θυμίζουμε ότι το video clip τους “Gomenaki” βραβεύτηκε στην Αμερική

-Η Γωγώ Δελογιάννη επικράτησε στην κατηγορία Gastronomy χάρη στις σύγχρονες παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις της.

-Βραβείο Performance Art κατέκτησε η Ελεάνα Ανδρεούδη., πρώτη Χορεύτρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κι επάξια εκπρόσωπος της Ελλάδας στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου

-Το βραβείο του Mixology πήγε στον Θάνο Τσεκούρα, το δημιουργικό mixology expert

-Το βραβείο της κατηγορίας Photography & Direction απέσπασε η Ευαγγελία Κρανιώτη, μια από τις πιο σημαντικές Ελληνίδες εικαστικούς και σκηνοθέτες.

-Η Τζένη Μπαλατσινού με τον Απόστολο Μητρόπουλο βράβευσαν την Αναστασία Καίσαρη στην κατηγορία Fashion. Η δημιουργός πραγματικά ξεχωρίζει στο σχεδιασμό κοσμημάτων.

-Ο Γιάννης Στράτος, Managing Director SEMEA Partnership Markets Gruppo Campari και ο Κωνσταντίνος Ρήγος παρέδωσαν στο φινάλε το βραβείο του Unexpected Artist Of the Year στον Αλέξανδρο Ντούρα. Ο ανερχόμενος δημιουργός ασχολείται με το γλυπτικό φως και την κεραμική, την αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.